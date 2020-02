Sabine opent nieuw café ‘t Oud Stadhuis in Langemuntstraat: “In de horeca staan, zit bij ons in het bloed” Claudia Van den Houte

27 februari 2020

Ninove Sabine Arijs opent vrijdag, aan de vooravond van carnaval, het nieuwe café 't Oud Stadhuis in de Langemuntstraat.

Het is de eerste keer dat Sabine uitbaatster wordt van een café, maar ze heeft ervaring in de horeca. “In de horeca staan, zit bij ons in het bloed”, vertelt ze. “Mijn grootouders, langs beide kanten van de familie, waren café-uitbaters in Ninove. Mijn grootmoeder langs moeders kant had een eigen café, ‘bij Jeanneken’ aan het kapelletje vlakbij de Koepoort en langs vaders kant had mijn grootmoeder Finneke het café ‘den os’, waar nu Pizza Talia is. Mijn ouders hebben tien jaar café Volkshuis in de Geraardsbergsestraat - nu café De Vooruit - uitgebaat, tot mijn vader stierf in 1997.”

Sabine zelf deed tot voor kort iets helemaal anders: ze heeft 31 jaar bij Delhaize gewerkt. “Ik vond geen voldoening meer in mijn vorige job. Ik speelde al langer met het idee om een café te starten, maar ik heb gewacht voor mijn dochter. Ik moest vroeger ook meehelpen in het café van mijn ouders en vond dat toen ik een jaar of veertien was soms niet zo prettig wanneer mijn vrienden naar een pretpark gingen en ik in het café moest helpen. Ik wou wachten tot mijn dochter al wat ouder en zelfstandiger was om mij af en toe eens mee te helpen in het café. Dat zal maar beperkt zijn, want ze studeert nog, maar helemaal alleen kun je het niet. Zo’n twee jaar geleden heb ik brouwerij Slaghmuylder laten weten dat ik interesse had om een café open te houden, mocht er één van hun cafés vrijkomen. Ik vind het een eer om dit te mogen doen.”

Pop-upcafé tot na carnaval

Het nieuwe café ‘t Oud Stadhuis, in het pand van het voormalige café De Beurs, opent vrijdag, vlak voor carnaval, maar gaat na de carnavalsperiode opnieuw voor acht dagen dicht. “Dit is eigenlijk een soort pop-upcafé. Het café kreeg al een opfrissing, dankzij de hulp van familie en vrienden, maar het is nog niet afgewerkt. Zo komt er na de carnavalsperiode onder meer nog nieuw meubilair. Nu gebruiken we nog het oude. Op 13 maart gaat het volledig afgewerkte café open.” Ook carnaval zit Sabine overigens in het bloed: haar oom is William Arijs, de broer van de overleden Keizer Carnaval Don August, naar wie de Don Austust-prijs genoemd werd.

Vrijdag wordt sowieso een speciale dag voor Sabine. “Het geeft een beetje een dubbel gevoel, want ik open het café dag op dag 23 jaar na het overlijden van mijn vader.” Sabine richt zich met haar café zowel op jong als oud. “Ik wou de jeugd mee betrekken in mijn zaak, want voor hen is er nog maar weinig in Ninove. Mensen zullen hier in alle gezelligheid een pint (of koffie, frisdrank...) kunnen drinken en er zal ruimte zijn om te dansen. Aangezien we vlakbij het oud stadhuis zitten, bieden we trouwers die hier iets komen drinken een gratis fles champagne aan.”