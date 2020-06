Sabine moest café één dag na opening al sluiten door corona en is dolgelukkig maandag terug te kunnen openen: “Als een kind dat cadeautje krijgt” Claudia Van den Houte

04 juni 2020

16u42 0 Ninove Sabine Arijs kijkt er enorm naar uit om haar café ‘t Oud Stadhuis maandag opnieuw te kunnen openen. Het café was amper één dag open toen het alweer moest sluiten door de coronacrisis.

“Ik ben heel blij, net een kind dat een cadeautje heeft gekregen”, reageert Sabine op het nieuws dat ze terug mag openen. Na 31 jaar bij Delhaize te hebben gewerkt, maakte ze een carrièreswitch door een café te starten. Het café in de Langemuntstraat was tijdens carnaval al even als pop-upcafé opengegaan en kreeg nog een make-over voor de opening op vrijdag 13 maart, de laatste dag vóór de lockdown. ‘t Oud Stadhuis is als café dus maar één dag open geweest en moest s’ anderdaags alweer dicht. “Ik heb drie maanden thuis gezeten, nu mag het gaan beginnen”, zegt Sabine.

Er moeten wel enkele aanpassingen gebeuren. “Zo moeten er enkele tafels worden weggenomen en moet er overal 1,5 meter afstand zijn.” Dat vind ze niet erg. “Ik heb lang genoeg binnen gezeten. Zelfs al was het maar voor drie mensen, dan zou ik nog opendoen. Ik begrijp wel dat de maatregelen nodig zijn. Het virus is nog niet weg. Makkelijk zal het niet zijn, maar we zullen zien wat het zal geven. Zo is het de bedoeling dat ik het café alleen openhoudt. Zal dat lukken? Dat wordt afwachten. Ik denk wel dat de klanten geduld zullen hebben als ik bijvoorbeeld een tafel moet ontsmetten. Veel mensen hebben me al gezegd dat ze zeker zullen komen, anderen wachten liever nog wat. Het is misschien ook best dat er niet meteen een grote rush is. We zullen met het virus moeten leren leven.”

Heel wat gemist

“De overheid heeft wel haar best gedaan, vind ik. De premies werden strikt op tijd betaald. Ik hoor van collega’s dat we wel heel wat hebben gemist. Het goede weer had voor volle terrasjes gezorgd, de kermissen werden afgelast... Ik start net, dus ik weet niet wat de verdiensten normaal zijn, maar ik ben er mij van bewust dat we een pak verloren hebben. We hebben ook gels, sprays en ander materiaal moeten aankopen, wat ook een hap uit ons budget is, maar het is nu zo. We zullen er het beste van maken. Ik zie er echt naar uit.”

“Toen we na één dag al moesten sluiten, heb ik wel veertien dagen gehuild. We hadden de avond ervoor nog tot ‘s nachts zitten werken om het café tiptop in orde te brengen. ‘Hebben we daarvoor zo hard gewerkt?’, dacht ik toen. Het Kevertreffen zat er ook aan te komen en dat zou veel volk hebben meegebracht, maar dat werd ook afgelast.” Toch bekijkt Sabine het positief. “Mensen die overleden zijn, komen niet meer terug. Dit kun je terug opbouwen. Maandag sta ik paraat om de mensen te bedienen.”