Ruth en Franky koningin en onderkoning Sint-Medard Claudia Van den Houte

14 juli 2019

14u19 0 Ninove De Koninklijke Handboogmaatschappij Sint-Medard uit Ninove heeft haar nieuwe koningin en onderkoning gevierd.

De koningsviering vond het voorbije weekend plaats op het terrein van K.H.M. St.-Medard in de Abdijstraat. De koningsschieting gebeurde al op 16 mei. Aan de schieting namen 12 schutters deel. Ruth Van Den Meersche won na 27 rondes en volgt zichzelf op als koningin. Als ze volgend jaar opnieuw wint, dan heeft St.-Medard zijn allereerste keizerin. De handboogmaatschappij heeft tot op heden nog nooit een keizer of keizerin gehad. Franky Du Mongh is onderkoning. Hij kon de kleine vogel al na één ronde naar beneden schieten.