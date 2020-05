Rotary schenkt 65 laptops aan lager onderwijs tegen leerachterstand bij kansarme kinderen Claudia Van den Houte

04 mei 2020

16u08 0 Ninove Rotary Ninove-Dendervallei heeft 65 computers geschonken aan kansarme leerlingen in het lager onderwijs.

De stad Ninove had een oproep gedaan om gebruikte laptops binnen te brengen voor kinderen uit het lager onderwijs die geen computer hadden, terwijl ze ook nieuwe leerstof te verwerken zouden krijgen via digitale kanalen. Rotary Ninove-Dendervallei vond de toestellen binnen hun netwerk: bij eigen leden, AIBV (Technische autocontrole Vlaams Brabant) Realdolmen, KBC Ninove... De toestellen werden door enkele vrijwillige IT-ers volledig ge’refurbished’. De club voorzag de pc’s tegen zo’n 3.000 euro van de nodige accessoires (klavier, muis, voedingskabel, WiFi-USB, scherm). “We zijn verheugd twee van de zes pijlers van onze club in de verf te kunnen zetten: het ondersteunen van onderwijsprojecten en het bestrijden van kansarmoede”, aldus voorzitter Claude Dendauw en assistent-gouverneur Michel Bellemans van Rotary Ninove-Dendervallei. Daarnaast kocht de stad Ninove 86 chromebooks voor de jongste leerlingen.

De toestellen werden intussen verdeeld onder alle Ninoofse lagere scholen. Alle 147 gezinnen met kinderen die om sociale redenen geen pc hadden, kunnen nu de preteaching binnen hun klasgroep volgen. “Wij zijn enorm fier en tevreden dat we elk kind in een kansarm gezin een oplossing kunnen bieden”, zegt schepen voor Onderwijs Joost Arents (onafh.). “Het is van groot belang dat kinderen de lessen kunnen blijven volgen en zo weinig mogelijk leerachterstand oplopen”, vervolgt schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns (Samen/CD&V). “Gezinnen die onder de radar zijn gebleven, kunnen zich trouwens nog steeds tot de school of het Sociaal Huis wenden met hun vraag.”