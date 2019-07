Rotary Ninove-Dendervallei heeft nieuw bestuur Claudia Van den Houte

30 juli 2019

16u55 0 Ninove Serviceclub Rotary Ninove-Dendervallei heeft een nieuw bestuur. Claude Dendauw uit Ninove is de nieuwe voorzitter.

Hij neemt de fakkel over van afscheidnemend voorzitter Monique Offermans uit Denderleeuw. Dendauw wordt bijgestaan door bestuursleden Filip De Smedt, Ilse Verlée, Tomy Van Liefferinge, Dirk Hemerijckx, Geert Van Damme, Jan Baeyens, Katrien Van Den Steen, Liesbet Ooghe en Magda Geeraerts, die werden verkozen voor het werkjaar 2019-2020.

Rotary Ninove-Dendervallei organiseert als serviceclub verschillende activiteiten en evenementen, zoals het breughelfestijn, de benefietavond Lovely Red, de ballonmeeting die vorig jaar plaatsvond in Ninove en het concert van Trio Dhoore in Denderleeuw. De leden werken momenteel aan een nieuw evenement, dat later wordt bekendgemaakt en dit najaar zal plaatsvinden. Alle projecten steunen steeds de lokale gemeenschap en komen de samenleving in het algemeen ten goede.