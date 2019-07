Rope skipping en streetdance op zwoele editie van ‘De Donderdagen’ Claudia Van den Houte

22 juli 2019

12u28 7 Ninove De volgende editie van ‘De Donderdagen’ belooft zwoel te worden, niet alleen met de tropische temperaturen die worden voorspeld, maar ook met rope skipping, streetdance en hiphop op het programma.

Er vinden op donderdag 25 juli twee voorstellingen plaats. Om 20 uur brengt DDF Crew een ‘streetshow’ op het Oudstrijdersplein. DDF Crew kruist rope skipping met streetdance. Ze waren al te gast in 35 landen en werden in 2012 de winnaar van ‘Holland’s Got Talent’. Deze streetshow is touwtje springen van een duizelingwekkend hoog niveau.

Daarna is het de beurt aan Cie Dyptik, een groep jonge dansers uit Frankrijk. Zij brengen met ‘D-Construction’ een zeer energieke hiphop-dansvoorstelling met een spannende beat en een oriëntaalse twist. Een voorstelling die verbindt, inspireert en vernietigt om vervolgens weer iets nieuws te creëren om 20.30 uur in de Centrumlaan. De voorstellingen zijn gratis.