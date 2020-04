Ronde van Schoonderhage wordt dit jaar afgelast door coronacrisis Claudia Van den Houte

17 april 2020

15u56 0 Ninove De Ronde van Schoonderhage, de jaarlijkse fiets- en wandeltocht voor het goede doel, wordt dit jaar afgelast door het coronavirus.

Tijdens de Ronde van Schoonderhage, met vertrek en aankomst aan café Zwarte Flesh in Pollare, wordt er jaarlijks gefietst en gewandeld ten voordele van vzw Schoonderhage. Die vzw staat in voor de opvang en huisvesting van personen met een mentale beperking en heeft verschillende vestigingen in onze streek. De twaalfde editie van de Ronde van Schoonderhage was gepland op donderdag 21 mei, maar door de coronacrisis zal ze dit jaar niet doorgaan.

“Eén van de redenen is het verbod vanuit de verschillende wielerbonden om in de maand mei wielertochten te organiseren, maar anderzijds hecht het organisatiecomité ook enorm veel belang aan de gezondheid van de bewoners, deelnemers, medewerkers en iedereen die betrokken is bij dit sportieve evenement”, aldus Danny Van den Hel namens de organisatoren. “Met de andere organisaties die vanuit de vzw ook nog georganiseerd worden - zoals het pannenkoekenweekend, barbecue, ... - is er ook geen andere datum, later dit jaar, mogelijk. We kijken dus nu al uit naar de editie van volgend jaar, op donderdag 13 mei 2021.”