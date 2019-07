Rommelmarkt op Niniaplein Claudia Van den Houte

12 juli 2019

18u09 0 Ninove Op het plein aan het shoppingcenter Ninia in de Centrumlaan vindt er op zondag 14 juli opnieuw een rommelmarkt plaats.

Nog tot en met oktober is er elke tweede zondag van de maand een rommelmarkt op het Niniaplein. Die vindt telkens van 8 uur tot 14 uur plaats. Ook onder meer op zondag 11 augustus en op zondag 8 september zal er een rommelmarkt zijn op het plein aan het Ninia Shopping Center. Vooraf inschrijven is wel verplicht voor wie er zijn spulletjes wil verkopen. Inschrijven kan via ninof.rommelmarkt@gmail.com.