Rommelmarkt en garageverkoop in Lieferinge Claudia Van den Houte

01 juli 2019

18u54 0 Ninove Vzw De Kassei organiseert ook dit jaar een rommelmarkt en garageverkoop in Lieferinge.

Wie oude maar nog waardevolle spullen heeft liggen, kan die zondag 7 juli te koop aanbieden in het dorp. Dit jaar mogen ook verkopers buiten Lieferinge deelnemen aan de rommelmarkt. Ter gelegenheid van de kermis is er op zondagvoormiddag muzikale ondersteuning op het dorpsplein. Ook het buurthuiscafé is open. Jozef ‘Jef’ Cassimons zal alvast met een stand op de rommelmarkt staan, voor zijn woning aan Kasseide 99. Hij verlaat binnenkort Lieferinge en doet een zeer uitgebreide reeks boeken van de hand.

De rommelmarkt/garageverkoop vind op zondag 7 juli tussen 9 en 14 uur plaats in de dorpskern van Lieferinge. Inschrijven kan nog tot 5 juli via bestuur@dekassei.be.