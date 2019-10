Romina opent Romila: kleinste kledingwinkel van Ninove Claudia Van den Houte

27 oktober 2019

23u37 0 Ninove Romina Paci heeft een nieuwe kledingwinkel geopend in de Gentsestraat in Outer. Met een oppervlakte van ongeveer 15 vierkante meter is ‘Romila’ wellicht het kleinste kledingwinkeltje van (Groot-)Ninove.

“Ik houd de winkel open in bijberoep, naast de kinderopvang die ik al zeven jaar inricht”, vertelt Romina. “Ik droomde al van een kledingzaak nog voor ik met de kinderopvang startte, maar de prijzen voor een winkel in het stadscentrum liggen erg hoog. Drie weken geleden had ik het erover met mijn man dat ik het toch wel graag zou doen. Mijn man stelde voor om deze ruimte, voordien een bewaarruimte voor onder meer dranken, om te vormen tot een kledingwinkeltje. Op drie weken tijd was het klaar. De naam ‘Romila’ verwijst zowel naar mijn eigen naam als naar de naam van mijn dochter Mila.”

“We zullen zien hoe het loopt. Als de winkel goed draait, kunnen we misschien nog uitbreiden. We hebben nog lege ruimtes. Mijn zus heeft nog in de kledingwinkel Club 10 in Ninove gewerkt en heeft me goed geholpen. Zij leidt me een beetje op en gaat mee de kleren kiezen voor mijn winkel. Je vindt hier alle soorten dameskleding: jurken, broeken, gilets, jassen...”

Romila, in de Gentsestraat 105 in Outer, is open op vrijdag van 15 uur tot 19 uur en op zaterdag van 10 uur tot 18 uur. Tweewekelijks is de winkel ook open op zondag van 13.30 uur tot 17.30 uur.