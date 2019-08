Rock- en metalfestival Pekenrock viert tienjarig bestaan Claudia Van den Houte

15 augustus 2019

23u05 0 Ninove Rock- en metalfestival Pekenrock blaast op zaterdag 24 augustus tien kaarsjes uit. Naar traditie staan er opnieuw verschillende tribute- en coverbands op het podium.

Eternal Run For Cover zorgt voor een perfecte verzameling classics, van hardrock tot ‘hair fine metal’. De band stond onder meer al op Graspop. Metalmania brengt een tribute aan Metallica en St. Jimmy’s brengt songs van Green Day. Ook Scavenger, een oldschool heavymetalband die ontstond in de jaren 80, is van de partij. Pekenrock vindt op zaterdag 24 augustus vanaf 18.30 uur plaats op een festivalterrein nabij Peken Saloon in de Bovenhoekstraat in Outer. De toegang is gratis.