Rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken bij stevige snelheidsovertreding tijdens flitsmarathon Koen Baten

09 oktober 2019

11u32 1 Ninove De politie van Ninove heeft dinsdag op hun grondgebied deelgenomen aan de flitsmarathon. In totaal werden 1.044 voertuigen gecontroleerd en werden er 115 bestuurders geflitst. Een rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen, omwille van een zware verkeersovertreding.

De intrekking gebeurde op de Edingsesteenweg in Denderwindeke. Na de snelheidsovertreding werd hij staande gehouden en gecontroleerd. Hij bleek ook onder invloed van verdovende middelen te zijn. In totaal werden vijftien overtredingen vastgesteld op de Edingsesteenweg, waar vijftig kilometer per uur is toegelaten.

De meeste overtredingen vonden plaats op de Geraardsbergsesteenweg in Voorde. Daar werden 51 pv’s opgesteld voor overdreven snelheid. Op de Denderhoutembaan en de Heirbaan werden respectievelijk 25 en 24 pv’s opgesteld voor overdreven snelheid.