Richtpunt campus Ninove (PTI) leent fietsen uit aan leerlingen om fit te blijven tijdens coronacrisis

04 mei 2020

19u18 0 Ninove In deze coronatijden springen leerkrachten creatief om met opdrachten voor leerlingen. Zo zijn de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding van Richtpunt campus Ninove (het PTI Ninove) een opvallende actie gestart.

Ze namen het initiatief om fietsen uit te lenen aan leerlingen die er zelf geen ter beschikking hebben. “Om de leerlingen gemotiveerd te houden voor allerlei opdrachten werd er een Strava-groep opgericht waarmee leerlingen op de kaart kunnen tonen wat ze wandelen/ lopen/ fietsen”, vertelt waarnemend directeur Filip Binon. “De beoordeling gebeurt op basis van verschillende criteria. Afstanden en tijden spelen een rol, maar ook creativiteit. Leerlingen kunnen ook hun prestaties filmen en posten.”

“Wij kunnen leerlingen die zelf niet over een fiets beschikken op afgesproken momenten een fiets uitlenen om oefeningen uit te voeren, of er gewoon voor te zorgen dat ze voldoende bewegen. Het gaat hier om erfstukken die vroeger in provinciale domeinen werden verhuurd, en die door onze werkmannen en leerlingen volledig in orde zijn gezet. Natuurlijk gebeurt dit in overeenstemming met de geldende maatregelen in verband met afstand houden en materiaal ontsmetten.”