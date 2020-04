Revalidatieafdeling OLV-ziekenhuis Ninove ontruimd nadat patiënten en medewerkers positief testten op coronavirus Claudia Van den Houte

14 april 2020

17u50 22 Ninove De revalidatieafdeling in het OLV-ziekenhuis in Ninove is vandaag, dinsdag, ontruimd nadat verschillende patiënten en medewerkers er positief testten op het coronavirus.

Er verbleven op dat moment 19 patiënten op de revalidatieafdeling. “Zowel bij de patiënten als bij de medewerkers waren er enkele mensen met symptomen van het coronavirus”, vertelt Chris Van Raemdonck van het OLV-ziekenhuis. “Daarom werden er test uitgevoerd. Verschillende tests waren positief. Een aantal mensen konden naar huis om in thuisisolatie te blijven. Een tiental mensen die positief testten en nog gehospitaliseerd moesten worden, werden naar het ziekenhuis in Aalst overgebracht, aangezien er in Ninove geen Covid-19-afdeling is. De revalidatieafdeling in Ninove is momenteel leeg.”

Zo dadelijk meer.

Meer over Ninove

gezondheid

OLV-ziekenhuis