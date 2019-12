Restaurant Malt derde klantvriendelijkste restaurant van België Claudia Van den Houte

17u23 0 Ninove Het Ninoofse restaurant ‘Malt’ heeft brons behaald op de ‘Hospitality Awards’ in de categorie ‘ klantvriendelijkste Belgische allround restaurants’.

Jonas Maldrie en Laura Van Bossuyt, de uitbaters van Restaurant Malt, op de Graanmarkt in Ninove, zijn heel blij met hun derde plaats: “Dit is een fikse opsteker voor ons en ons team”, reageren ze. “Aangezien ons personeel voornamelijk bestaat uit jonge mensen, is deze erkenning echt belangrijk. Het is een motivatie om het volgend jaar minstens even goed, en liefst nog beter te doen”, besluiten Jonas en Laura. De winnaar in de categorie ‘klantvriendelijkste Belgische allround restaurants’ werd La Terrasse du Zoute in Knokke. Het Abtenhuis in Geraardsbergen behaalde de tweede plaats. Restaurant Malt deelt haar derde plaats met restaurant In Den Groenen Hond in Zottegem.

Ninove deed het ook goed in andere categorieën. Zo werd De Kalvaar in de Ninoofse deelgemeente Voorde de winnaar in de categorie ‘kind- en fietsvriendelijkste horecazaak’. Het hotel en restaurant behaalde daarnaast ook nog brons in de categorie ‘klantvriendelijkste Belgische privéhotels en B&B’. Het deelt de derde plaats met hotel Portinari – nv Zandhotel in Brugge. De winnaar in die categorie werd hotel De Castillon uit Brugge, vóór L’Hotel Lugano uit Knokke op de tweede plaats.