Restaurant Hof Ter Eycken haalt opnieuw beste Gault&Millau-score in Denderstreek

04 november 2019

18u06 4 Ninove Restaurant Hof Ter Eycken in Ninove behaalt in de nieuwe Gault&Millau Gids met 16/20 opnieuw de hoogste score van de Denderstreek.

“We zijn blij dat we er opnieuw bij zijn. Het is altijd een uitdaging om ons mooie resultaat blijven te behouden. Het is hard werken. Onze constante kwaliteit is onze sterkte”, zegt Marina Van den Neste, die het restaurant samen met haar echtgenoot chef-kok Philippe Vanheule en zoon Thomas openhoudt. “We zijn in 1986 gestart met het restaurant en staan al zolang in de gids. In die bijna 34 jaar is er zelfs een periode van 10 of 15 jaar geweest dat we een score van 17/20 haalden. We brengen een klassieke keuken met vernieuwende toetsen door Thomas”, aldus Philippe Vanheule. “De basis blijft, maar ik kan er een andere schwung, een andere toets aan geven”, vervolgt Thomas. “Wat ik hem geleerd heb, neemt hij op, maar hij doet het op zijn manier”, pikt Philippe in. “Hij grijpt zijn kans en doet het beroep met hart en ziel.”

De opvolging is dus verzekerd in Hof Ter Eycken. “Ik ga het de komende jaren geleidelijk aan wat rustiger aan doen”, zegt de 63-jarige Philippe. “De jongere generatie moet het waarmaken. Het is belangrijk dat de kinderen zich vooraf al inwerken in de zaak. Ik werk al van mijn negentiende en stapte op mijn twaalfde binnen in de hotelschool. Er is sindsdien geen vakantie geweest dat ik niet heb gewerkt. Dat geldt ook voor Thomas.”

Ninove blijft het goed doen in de Gault&Millau Belux Gids, want ook restaurant De Bakermat langs de Leopoldlaan is opnieuw opgenomen met een score van 15/20.

Alle restaurants in Oost-Vlaanderen die werden opgenomen: