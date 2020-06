Restaurant Den Board van start met nieuwe uitbaters: “In de namiddag voortaan ook tearoom” Claudia Van den Houte

17u30 0 Ninove Cathy Destoop en Jean-Claude Kachoul zijn de nieuwe uitbaters van restaurant Den Board in Voorde. Ze namen de zaak enkele maanden geleden over en gingen deze week van start.

“Normaal zouden we op 2 april zijn gestart, maar door de coronacrisis konden we het restaurant nu pas openen. Het heeft ons wel de tijd gegeven om de zaak rustig om te vormen naar hoe we het wilden”, vertelt Cathy. “Een eigen restaurant openhouden is een droom die we nu verwezenlijken. Ik speelde al langer met het idee en toen ik vorig jaar vijftig werd, dacht ik ‘Waarom niet?’. Mijn man is gepensioneerd, maar hij is nog te graag bezig. We zijn heel gemotiveerd. Ik was op zoek naar iets in het Ninoofse. Ik ben in Ninove geboren en heb hier veel familie wonen. Ik keer dus terug naar mijn roots.”

Veranderingen

Cathy en Jean-Claude zorgen voor enkele veranderingen. “Het restaurant is nu elke dag open, behalve op donderdag. Ook nieuw is dat we in de namiddag ook wafels, pannenkoeken en ijsjes aanbieden. Op termijn willen we de feestzaal van het restaurant gebruiken voor huwelijksfeesten, communiefeesten, babyborrels, koffietafels en meer. We zijn eveneens van plan om een videoprojector aan te schaffen zodat wielertoeristen en voetballiefhebbers er samen naar belangrijke wedstrijden kunnen komen kijken. In de toekomst, als de coronamaatregelen nog worden versoepeld, plannen we er ook optredens en een danscafé.”

“Als het goed weer is, zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van het terras en de tuin.” Eén vaste waarde van het restaurant blijft alvast behouden. “Ribbetjes blijft de specialiteit. Zelf hebben we weinig of geen ervaring in de horeca, maar onze chef-kok staat al 26 jaar in de keuken.”

Restaurant Den Board, Ophemstraat 44, is elke dag open van 12 tot 14 uur (restaurant), van 14 tot 18 uur (tearoom) en van 18 tot 21.30 uur (restaurant), behalve op sluitingsdag donderdag.