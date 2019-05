Regina Vanhecke bij winnaars VLAMO-finalewedstrijd Claudia Van den Houte

21 mei 2019

10u58 0 Ninove De 16-jarige Regina Vanhecke uit Ninove heeft de eerste prijs gehaald bij de toetsinstrumenten in haar categorie tijdens de finalewedstrijd van VLAMO.

Ze behaalde liefst 95 procent van de punten, de “grootste onderscheiding met lof van de jury” tijdens de finalewedstrijd voor solisten en kleine ensembles van de Vlaamse amateurmuziekorganisatie (VLAMO), een vereniging die ondersteuning biedt aan alle amateurmuzikanten en verenigingen in Vlaanderen.

Regina speelt piano sinds haar vier jaar en is ingeschreven op de Academie voor Muziek Woord en Dans in Ninove, waar ze alle steun kon genieten van haar leraar Marc Gerain en de directeur Karen Scheldeman. Ze studeert ook in Brescia (Italië) aan de Talent Music Masters Courses. Tijdens de VLAMO-wedstrijd bracht ze stukken van Chopin, Beethoven en Bach.