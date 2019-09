Regenweer speelt jaarmarkt en braderie parten Claudia Van den Houte

07 september 2019

Ninove De jaarmarkt en braderie in het Ninoofse stadscentrum kreeg zaterdag te kampen met regenweer.

De jaarmarkt ging nochtans droog van start, maar in de namiddag kwamen er regenwolken tevoorschijn. Daardoor lokte de jaarmarkt minder volk. “In de voormiddag waren er heel wat bezoekers, maar in de namiddag zorgde de regen ervoor dat er mensen wegbleven. Naar de avond toe werd het dan weer droog en begon het volk terug op de been te komen”, klinkt het bij de handelaars, die zowel zaterdag als zondag naar buiten kwamen met hun zomer- en wintercollectie aan braderieprijzen.

Er viel nochtans heel wat te beleven in het centrum. Naast de marktkraampjes, was er kinderanimatie, een autoshow en waren er optredens. Op NinoMundo kon je wereldse gerechten proeven. De multiculturele markt vond voor het eerst plaats in de Kaardeloodstraat in plaats van op het Niniaplein. De Landbouwcomise organiseerde ook opnieuw haar jaarlijkse beestenkeuring en paardenmarkt op de Centrumlaan, waar er prijskampen en demonstraties met paarden, pony’s en vleesvee plaatsvonden.