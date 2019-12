Rechter met dertig maanden effectieve celstraf streng voor bolletjesschieters: “Enkel kick van vernielingen was van tel” Nele Dooms

10 december 2019

12u36 0 Ninove De Dendermondse rechter is streng geweest voor de twee zogenaamde “bolletjesschieters”, die een jaar lang Ninove en omstreken onveilig maakten door lukraak met projectielen op ruiten en wagens te schieten. Allebei zijn ze veroordeeld tot dertig maanden effectieve celstraf. “Het is een wonder dat hier geen doden of gewonden gevallen zijn”, oordeelt de rechtbank. “Voor deze twee beklaagden was enkel de kick van vernielingen van tel.”

Maarten M. (28) en Jeroen W. (27), allebei uit Ninove, hebben meer dan tachtig incidenten op hun actief. Een jaar lang zorgden ze in Ninove, Haaltert, Denderleeuw en Liedekerke voor onrust door er voortdurend in het rond te schieten met bolletjes, moeren en andere voorwerpen. Met een katapult schoten ze die van in hun auto af naar ramen, vitrines van handelaars, eetgelegenheden, bushokjes en wagens. Tegen dat het tweetal in december 2018 gevat kon worden, was de lijst met slachtoffers dan ook al immens. De hele regio haalde opgelucht adem na de arrestatie. Daarvoor was doorgedreven onderzoek met telefonie en beelden van ANPR-camera’s en een intense samenwerking tussen drie verschillende politiezones nodig geweest.

Lukraak in het rond schieten deden de twee telkens als ze op weg waren naar hun drugsdealer in Brussel. “Ze deden dit voor de fun, voor de kick”, legde de openbaar aanklager eerder tijdens het proces al uit. “Ze mikten op willekeurige doelwitten. En ik heb de indruk dat geen beiden de echte ernst van hun daden inziet.”

Dat stoorde ook duidelijk de rechtbank, die in het vonnis hard uithaalde naar de twee beklaagden. “Het gaat hier om totaal zinloze vernielingen”, zei rechter Marlies Van den Avenne. “”De twee waren totaal niet begaan met de schade die ze daarmee aanrichten of met de slachtoffers. Enkel de kick van vernielingen aanbrengen was voor hen van tel. Bij hun schietpartijen raakten ze mensen net niet, op een haar na. Ze schoten zelfs op rijdende voertuigen, zoals een vrachtwagen. Het is dan ook een wonder dat hier geen doden of gewonden gevallen zijn. M. en W. brachten het leven van mensen in gevaar.”

Voor de rechter is het bovendien duidelijk dat de twee hun les maar niet geleerd krijgen. Allebei hebben ze een strafblad. “En in het verleden kregen ze al genoeg kansen, onder andere met probatie-voorwaarden. Die kansen grepen ze echter niet”, oordeelt de rechtbank. “Het is dan ook duidelijk dat dergelijke bestraffingen niet werken. Dan rest alleen een effectieve celstraf: dertig maanden gevangenis.”

Jeroen W. zit al sinds zijn arrestatie voor de feiten in de cel. Hij was aanwezig voor de uitspraak. Maarten M. liep de voorbije maanden wel nog op vrije voeten rond en was voor het vonnis niet aanwezig in de zittingszaal. Allebei stonden ze bij het gerecht al gekend als drugsgebruikers, verslaafd aan heroïne. Waarom ze de feiten pleegden, konden ze tijdens hun proces niet uitleggen aan de rechter. “Ik weet niet waarom we deze feiten gepleegd hebben. ‘t is gebeurd hé”, was het enige antwoord.