Realistische rampoefening in basisschool De Kameleon met zo’n 120 betrokkenen laat indruk na Claudia Van den Houte

27 oktober 2019

13u29 1 Ninove In basisschool De Kameleon werd er zaterdag een grote rampoefening gehouden. Er werd een gasontploffing met doden en gewonden gesimuleerd. Dat ging er bij momenten zo realistisch aan toe dat het voor sommigen die voor het eerst deelnamen aan zo’n rampoefening een sterke indruk naliet.

Het Vlaamse Kruis Oost-Vlaanderen organiseerde de rampoefening samen met haar vrijwilligers, de eerste interventieploeg van de school, de hulpverleners van brandweerpost Ninove, politie Ninove, de burgemeester... Samen met de simulanten, figuranten en oefenbegeleiders goed voor een 120-tal betrokkenen. Het scenario bleef tot op het moment van de oefening geheim voor de meeste deelnemers. Als snel bleek dat er zogezegd een gasontploffing was gebeurd in de school, waar er op dat moment een eetfestijn aan de gang was. Er was een gezin - moeder, vader en zoon - om het leven gekomen en er waren 38 gewonden.

Brandweer-, interventie- en ziekenwagens kwamen met loeiende sirenes ter plaatse. De politie stelde een veiligheidsperimeter in rond de school en de hulpverleners bekommerden zich om de gewonden, die in de turnzaal van de school werden verzameld en behandeld. De ‘slachtoffers’ waren simulanten van VENUS, de simulantenvereniging binnen Het Vlaamse Kruis. Zij speelden hun rol als gewonde - kermend van de pijn, verward of in paniek - zeer overtuigend. Eén van die simulanten was Luc Crommen uit Bilzen: “Ik doe dit al 15 jaar. Het is een vorm van acteren. Velen onder ons zijn ambulanciers. Dan weet je welke fouten er gebeuren. Alles is goed verlopen.”

Goed gespeeld

“We hebben de oefening goed ervaren. Het was zeer leuk. Onze mensen hebben hun rol goed gespeeld”, vertelt Kenny De Raeve, voorzitter van VENUS Oost-Vlaanderen, achteraf. “De triage (het beoordelen van slachtoffers, red.) is misschien wat stroef verlopen, maar het was een positieve ervaring.”

Ook een aantal kinderen mochten figureren tijdens de oefening. Onder hen Frauke en Emma, allebei tien jaar oud en leerlingen aan basisschool De Kameleon. “Het was leuk om te doen, maar ik voelde mij op een bepaald moment niet zo goed”, aldus Frauke. “We waren wat geschrokken omdat er een vrouw achterover viel en we even dachten dat het echt was”, vertellen de meisjes. “Ik kan goed komedie spelen”, lacht Emma. “Soms dacht ik wel: ‘is dit nu echt of niet?’. Iedereen heeft heel goed gespeeld.”

Ook bij de directeur van de school, Heinz De Paepe, liet de oefening een sterke indruk na: “Voor ons was het de eerste keer dat we deelnamen aan zo’n rampoefening. Het is toch behoorlijk binnengekomen ja, in het begin. Je weet wel dat het niet echt is, maar als alles begint te draaien, komt het wel binnen. Ik ben wel heel blij dat we hieraan konden deelnemen en zo ook nadenken over onze eigen veiligheid als school. Het was een leerrijke ervaring, mogelijk voor herhaling vatbaar”, besluit De Paepe. Dat vonden ook de andere disciplines die deelnamen aan de oefening.