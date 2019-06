Re-enactors van ‘Ninove 1692' op Doorn Noord brengen bezoek aan stadscentrum Claudia Van den Houte

16 juni 2019

17u57 4 Ninove De 70-tal re-enactors die het voorbije weekend een 17de eeuws legerkamp tot leven brachten op Doorn Noord, zijn zaterdagavond naar de Graanmarkt getrokken.

Twee dagen lang brachten zo’n 70 re-enactors uit verschillende Europese landen een 17de eeuws legerkamp tot leven, met demonstraties met kanonnen, pieken, zwaarden en meer, op Doorn Noord, aan het kruispunt van de Expresweg en de Aalsterstesteenweg. Van daar zakten de re-enactors op zaterdagavond ook af naar het stadscentrum, met trommels op kop. Ze eindigden op de Graanmarkt rond 21.30 uur — anderhalf uur later dan gepland. Daar deden ze een soort volksdans uit de 17de eeuw. De bezoekers van de terrasjes van de Ninoofse cafés op de Graanmarkt en in de Langemuntstraat kregen zo even een stukje schouwspel te zien.