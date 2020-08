Raf Waltniel staat Forza-zitje in gemeenteraad af aan Dany Goessens Claudia Van den Houte

Ninove Raadslid Raf Waltniel (Forza Ninove) staat vanaf september zijn zitje in de gemeenteraad af aan Dany Goessens.

Raf Waltniel is de zoon van de voormalige liberale Ninoofse burgemeester en Vlaams minister Louis Waltniel. Hij kwam voor het eerst op voor Forza tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en werd onmiddellijk verkozen. Zijn opvolger Dany Goessens, de rechterhand van voorzitter Guy D’haeseleer, is secretaris van Forza Ninove en is ook fractieleider voor de partij in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). “Hij werd niet verkozen als gemeenteraadslid, maar is een sterke kracht in de partijwerking”, verklaart Waltniel zijn beslissing. “Daarnaast wil ik ook meer tijd vrijmaken om er te zijn voor mijn moeder die een jaartje ouder wordt. Ik wil samen met haar optimaal kunnen genieten van de vele jaren die nog komen”, aldus Waltniel, die benadrukt lid te blijven en achter de schermen actief te blijven voor Forza.

Voorzitter Guy D’haeseleer is dankbaar voor de geste van Waltniel: “Het is niet aan velen gegeven om een mandaat op te geven als dit de partij ten goede kan komen. Ondanks dat ik een echt campagnebeest ben, heb ik heel veel opgestoken van de manier waarop Raf Waltniel steeds campagne heeft gevoerd. De campagnes van Raf gingen nooit onopgemerkt voorbij en werden steeds gekenmerkt door originaliteit, humor en creativiteit.”