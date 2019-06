Radio PROS houdt ‘Race tegen honger’ ten voordele van ‘Zonder honger naar bed Ninove’ Claudia Van den Houte

26 juni 2019

16u49 18 Ninove Radio PROS organiseert op zondag 30 juli een ‘Race tegen honger’.

De hele dag lang zal er eten worden ingezameld ten voordele van ‘Zonder honger naar bed: Ninove en deelgemeenten’, een organisatie van vrijwilligers die eten wegschenken aan mensen die het niet breed hebben. Het initiatief ging twee jaar geleden van start met een Facebookgroep waarop foto’s konden worden gepost van eten dat anders weggegooid zou worden om het te delen met wie er echt nood aan heeft. Zondag kunnen mensen van 7 uur tot 19 uur eten brengen naar de studio van radio PROS in de Leistraat in Heldergem. “Het is de bedoeling om zoveel mogelijk eten in te zamelen voor ‘Zonder honger naar bed Ninove’”, vertelt Pieter Van Banden van radio PROS. “Alle voedsel (binnen houdbaarheidsdatum) is welkom, behalve diepvriesproducten. De vrijwilligers zullen het ingezamelde eten dan persoonlijk gaan schenken aan mensen in Ninove die het nodig hebben. Zij weten wie die mensen zijn. Mensen mogen natuurlijk ook geld doneren.”

Er zullen heel de dag interviews worden afgenomen die live op de radio zullen worden uitgezonden. Daarnaast valt er heel wat te beleven aan de studio. Zo is er een drankstand, een cocktailbar en een stand met witte en zwarte pensen. Tussendoor is er onder meer een gastoptreden van zanger Marc Tompson en een tombola. Alle opbrengst gaat naar ‘Zonder honger naar bed: Ninove en deelgemeenten’.