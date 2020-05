Raadplegingen hervatten maandag in OLV-ziekenhuis campus Ninove Claudia Van den Houte

15 mei 2020

14u44 6 Ninove In het OLV-ziekenhuis in Ninove worden op maandag 18 mei de raadplegingen hervat.

Het ziekenhuis in Ninove is tijdens de coronacrisis even gesloten geweest nadat verschillende patiënten en medewerkers positief testten op het coronavirus en de SP-afdeling (de zorg- en revalidatieafdeling) was ontruimd. Op 4 mei ging de dienst Medische beeldvorming al opnieuw open. Nu worden dus ook de raadplegingen hervat. “Alle voorzorgsmaatregelen werden genomen om dit op de meest veilige manier te laten verlopen”, vertelt Karla Lefever van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Campus Aalst-Asse-Ninove. “Ook het laboratorium op Campus Ninove hervat diezelfde dag de activiteiten. De SP-afdeling op Campus Ninove zal woensdag weer de deuren openen. Enkel voor het operatiekwartier, de dagkliniek en de afdeling nierdialyse is de hervatting nog niet beslist.”