Quizzen vanuit de wagen: Jong Vld organiseert eerste ‘drive-in quiz’ Claudia Van den Houte

13 juli 2020

14u48 0 Ninove Jong Vld Ninove organiseert voor het eerst een ‘drive-in quiz’ op het kaatsplein.

De jongerenvereniging houdt normaal elk jaar in mei een quiz. “Die is elk jaar een groot succes, met een volle zaal ‘De Linde’, maar dit jaar kon het evenement niet doorgaan door de coronapandemie”, aldus voorzitter Jaro Goubert. “Op de algemene vergadering begin juni hebben we ook beslist om onze afterwork-fuif in september niet te laten doorgaan. We vonden het in de gegeven omstandigheden niet verantwoord om die te organiseren. We wilden evenwel absoluut iets organiseren in 2020. Zo kwam de allereerste drive-in quiz tot stand. We wilden onze jaarlijkse quizzers niet in de steek laten en zochten naar een oplossing.”

“Iedereen kan in zijn bubbel naar de quiz komen en hoeft die niet te verlaten. Als het stralend weer is, kunnen de deelnemers uit hun wagen komen en zorgen wij voor een tafel met stoelen, allemaal in de eigen bubbel.” Inschrijven voor de quiz kan via www.jongvldninove.be/quiz. De drive-in quiz vindt op vrijdag 7 augustus plaats op het kaatsplein, Kaatsweg 3 in Ninove. De poorten gaan om 19.15 uur open en de quiz begint stipt om 20 uur.