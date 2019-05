Pv opgemaakt voor stemmer die agressief reageert op bijzitter met hoofddoek Claudia Van den Houte

27 mei 2019

19u08 3 Ninove Er werd een proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van een incident in een stembureau afgelopen zondag.

In stembureau 22, één van de stembureaus in de basisschool in wijk Groeneweg, ontstond er heibel. Eén van de bijzitters droeg een hoofddoek, wat niet naar de zin zou geweest zijn van één van de stemmers. Die zou daarop agressief gereageerd hebben en zijn oproepingsbrief naar de voorzitster hebben gegooid. De politie bevestigt het incident en laat weten dat er een pv is opgemaakt. “Het zal verder worden behandeld door de vrederechter. Verder zijn er geen incidenten geweest”, aldus korpschef Philippe De Cock.