Punchy Team zorgt voor animatie tijdens kermis Claudia Van den Houte

13 juni 2019

15u32 6 Ninove De thaiboksclub Punchy Team organiseert verschillende activiteiten op 22 en 23 juni naar aanleiding van de kermis in Aspelare.

Op zaterdag 22 juni is er een tapas- en ginbar om 21 uur. Later op de avond, om 23 uur, volgt er een optreden van Roy Payne. Op zondag 23 juni start er om 11.30 uur een barbecue. De prijs bedraagt 17 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Om 14 uur vindt er een jogging plaats. De deelnemers kunnen kiezen tussen afstanden van 800 m, 4 km, 12 km of 14 km. Inschrijven kan via jogging.punchy@gmail. Om 18 uur treedt zanger Bobby Prins op. De activiteiten vinden plaats in en rond het lokaal van Punchy Team in de Cyriel Prieëlstraat 13 in Aspelare.