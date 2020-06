Publieke laadpalen op vijf nieuwe locaties, eind dit jaar telt Ninove er zestien Claudia Van den Houte

23 juni 2020

12u05 0 Ninove Netbedrijf Fluvius is in samenwerking met de stad Ninove gestart met nieuwe laadpalen te plaatsen op vijf extra locaties.

De nieuwe laadpalen voor elektrische wagens komen aan het station in Appelterre, aan de Parklaan, Witherenstraat en Dam in Ninove en in de Gemeentehuisstraat in Meerbeke. De publieke laadinfrastructuur voor de nieuwe palen wordt deze maand geïnstalleerd. “Elektrische wagens breken meer en meer door en zullen ook steeds democratischer geprijsd worden”, zegt schepen van mobiliteit en leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “We willen die evolutie mee ondersteunen door op verschillende plaatsen in groot-Ninove voor laadpunten te zorgen.”

Er stonden al publieke laadpalen op acht prioritaire plaatsen in de binnenstad. De stad plant dit jaar nog laadpunten in de centra Okegem, Denderwindeke en Aspelare. Daarmee komt het aantal op 16. In de toekomst komen nog meer laadpunten bij de heraanleg van de handelskern en het stationsplein.