PTI Ninove is vanaf 1 september definitief ‘Richtpunt campus Ninove’ Claudia Van den Houte

31 augustus 2020

19u47 2 Ninove Het Provinciaal Technisch Instituut of PTI Ninove heet voortaan ‘Richtpunt campus Ninove’.

Eerder was al bekendgemaakt dat de school voor technisch- en beroepssecundair onderwijs in Ninove na liefst zestig jaar een nieuwe naam zou krijgen. Die wordt op 1 september definitief. “Er zijn verschillende provinciale scholen in Oost-Vlaanderen, waaronder de PTI’s. Op deze manier worden alle verschillende namen onder één noemer gebracht”, vertelde directeur Filip Binon daar eerder al over. “Het gaat om een uniformisering. Er werd voor de naam ‘Richtpunt’ gekozen omdat we jongeren duidelijk richting willen geven.”

Alle scholen van het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen krijgen dus een nieuwe naam. Vanaf 1 september is CVO Groeipunt de officiële naam van het volwassenenonderwijs van de provincie Oost-Vlaanderen. De provinciale lagere scholen voor bijzonder onderwijs worden Kiempunt. En het provinciale secundair onderwijs wordt dus Richtpunt. “De scholen gaan open onder code geel en ook in het volwassenenonderwijs mag iedereen opnieuw ter plekke les volgen, mét mondmasker”, aldus gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs. “Bij CVO Groeipunt kan dat voor maar liefst 176 opleidingen op 55 lesplaatsen in Oost-Vlaanderen. CVO Groeipunt zet voor een aantal opleidingen ook nog steeds in op afstandsleren en op een combinatie van online leren en contactonderwijs.”