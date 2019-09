Provinciale secundaire school PTI Ninove wordt na bijna 60 jaar ‘Richtpunt campus Ninove’ Claudia Van den Houte

12 september 2019

14u33 2 Ninove Het Provinciaal Technisch Instituut of PTI Ninove krijgt een nieuwe naam. Het PTI Ninove wordt Richtpunt campus Ninove.

Het PTI Ninove is een school voor technisch en beroepssecundair onderwijs verstrekt door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. De school staat al bijna 60 jaar bekend als PTI Ninove, maar heet binnenkort dus Richtpunt Campus Ninove. “Er zijn verschillende provinciale scholen in Oost-Vlaanderen, waaronder de PTI’s. Op deze manier worden alle verschillende namen onder één noemer gebracht”, verduidelijkt Filip Binon, directeur van het PTI Ninove. “Het gaat om een uniformisering. Er werd voor de naam ‘Richtpunt’ gekozen omdat we jongeren duidelijk richting willen geven.” Er is een overgangsfase voor de nieuwe naam. “In de loop van dit schooljaar wordt het nieuwe logo bekendgemaakt en komt er een nieuwe website. Nog voor de zomervakantie moet alles op punt staan. Op 1 september 2020 gaan we definitief onder de nieuwe naam van start.”

Alle scholen van het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen krijgen trouwens in de loop van dit schooljaar een nieuwe naam: Kiempunt (lager onderwijs), Richtpunt (secundair onderwijs) en CVO Groeipunt (volwassenenonderwijs). Om de scholen te onderscheiden krijgt elke school ook een campusnaam. De scholen focussen eerst op de communicatie naar leerkrachten, leerlingen en ouders. Op brieven, kalenders, agenda’s, rapporten, ... zullen de nieuwe namen al gebruikt worden. In het voorjaar 2020, met de start van de inschrijvingen, start een communicatiecampagne naar het grote publiek. Vanaf dan dragen ook folders, flyers, ... de nieuwe namen. Vanaf het schooljaar 2020-2021 zullen de nieuwe namen volledig zijn ingevoerd.