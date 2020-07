Protest tegen aanvraag voor opslag afvalstoffen op terrein vroegere tennisclub aan Aalstersesteenweg: Buurtbewoners houden petitie Claudia Van den Houte

29 juli 2020

16u32 2 Ninove Er is protest tegen een vergunningsaanvraag voor de op- en overslag van grondstoffen op het terrein van de voormalige tennisclub Madison langs de Aalstersesteenweg. Buurtbewoners zijn al een petitie gestart.

De aanvraag bevat naast de op- en overslag van grondstoffen ook het plaatsen van een breekmachine om puin te vergruizen en grond te zeven. Die zou op amper zes meter van de bestaande woonpercelen worden geplaatst. Het openbaar onderzoek is momenteel aan de gang en loopt nog tot 12 augustus. Er werden al bezwaren ingediend en er is ook een petitie aan de gang tegen de vergunningsaanvraag.

Negatieve ervaringen

Johan Soetaert, voorzitter van N-VA Ninove, vindt dat de geplande activiteiten met de bijhorende geluids- en stoflast en zwaar vrachtverkeer niet past in een kmo-zone grenzend aan een woonzone. “De recente negatieve ervaringen met Tim bvba langs de Elisabethlaan tonen aan dat dergelijke bedrijven niet thuishoren in de buurt van woonzones”, aldus Soetaert. “Ook het ijzerverwerkend en schrootbedrijf Van den Brouck-De Sutter bvba, langs de Aalstersesteenweg, zal binnenkort verhuizen naar het nieuwe bedrijventerrein Doorn Noord.”

N-VA Ninove eist dat de stad Ninove de vergunningsaanvraag negatief adviseert bij de provincie Oost-Vlaanderen, die de uiteindelijke beslissing zal nemen. “Op het eerste gezicht is het ingediende dossier in orde op vlak van wetgeving, maar op vlak van goede ruimtelijke ordening moet het nog grondig bekeken worden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen/sp.a). “Anders dan bij het bedrijf aan de Elisabethlaan, zouden de activiteiten hier wel volledig overdekt worden. We moeten nu de bezwaartermijn afwachten en zullen nadien alle bezwaren grondig bekijken.” De stad zal wellicht begin september een advies geven.