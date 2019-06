Probeer hier maar eens te spelen: “Kinderen die kleiner zijn dan 1,5 meter zie je er momenteel niet lopen” Claudia Van den Houte

23 juni 2019

22u45 0 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur krijgt vanuit de oppositie kritiek op haar groenbeleid.

Forza Ninove-fractieleider Guy D’haeseleer hekelde op de jongste gemeenteraad de overwoekering op het nieuwe speelpleintje langs de Brusselseheerweg in Neigem. “Kinderen die kleiner zijn dan 1,50 meter zie je er momenteel niet in lopen. En dat met de zomervakantie voor de boeg”, aldus D’haeseleer. Niet alleen op het speelpleintje van Neigem, maar ook elders in Ninove is er volgens D’haeseleer een probleem. “Het groenonderhoud is een complete ramp. Wie een wandeling maakt langs de trage wegen of een bezoek brengt aan een kerkhof, neemt best zelf een grasmaaier mee.” Gemeenteraadslid Renaat Raes wees op de slechte toestand van het Schoolbaantje in Voorde, wat Ilse Malfroot (beiden Forza) eerder al had aangeklaagd.

Schepen van Leefmilieu en Openbare Werken Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) stelde dat het onderhoud van de trage wegen niet zo eenvoudig is, maar dat het stadspersoneel er druk aan werkt. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) gaf toe dat het beter moet: “De onkruidbestrijding gaat niet goed. Dat moeten we zeker bekijken”, aldus De Jonge.