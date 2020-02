Prinsencaemere zet Don August in de kijker: “Alles moest perfect zijn, maar hij blies iedereen telkens omver” Claudia Van den Houte

05 februari 2020

19u33 9 Ninove Al 22 jaar lang dingen de Ninoofse carnavalsgroepen elk jaar naar de felbegeerde Don Augustprijs. De Prinsencaemere houdt momenteel een tentoonstelling én escape room over die prijs in het oud stadhuis. De prijs werd 22 jaar geleden - een jubileum in de carnavalswereld - in het leven geroepen na het overlijden van keizer Don August, naar wie hij werd genoemd. Een terugblik op een opvallende figuur uit de Ninoofse carnavalswereld.

Aloïs Arijs, de echte naam van Don August, was van in de jaren zeventig tot zijn dood in 1997 een bekend figuur in het Ninoofse carnaval. Hij was eigenlijk voorbestemd om carnavalist te worden: zijn ouders, Frans en Fine, waren ook carnavalisten. Ze waren leden en lokaalhouders van de carnavalsgroep Preula. In 1977 richtte hij zelf twee carnavalsgroepen op: ‘De Lachende Augusten’ en ‘de Pipi’s’. Beide groepen haalden dat jaar de top vijf en boekten nadien nog verschillende overwinningen. In 1980 deed Don August voor het eerst een gooi naar de titel van Prins Carnaval. Voor zijn campagne werd hij bijgestaan door een groep vrienden, dat later het Don Augustcomité zou worden genoemd. Hij werd dat jaar pas derde, na Don Jo en Don Kuiper, maar het volgende jaar sleepte hij wel de prinsentitel in de wacht.

Vanaf dat moment reeg hij de overwinningen aan elkaar: na zijn eerste prinsentitel werd hij ook Prins Carnaval van Oost-Vlaanderen. Een jaar later, in 1982, werd hij voor de tweede keer Prins Carnaval van Ninove én werd hij ook Prins Carnaval van België. Toen hij in 1983 voor het derde jaar op rij won in Ninove, kreeg hij ook de titel van keizer - de laatste keizer die Ninove heeft gekend. Don August bleef nog jaren actief in het carnaval van Ninove, tot hij op 2 juni 1997 overleed, enkele weken nadat er een hersentumor bij hem was vastgesteld.

Gedisciplineerde ambiancemaker

“Een groot verlies, niet alleen voor het carnaval, maar voor iedereen”, vertelt Patrick Carael van de Prinsencaemere. Hij was in 1988 Prins Carnaval en heeft Don August nog goed gekend. “Ik kende hem al als dakwerker, maar heb hem via het carnaval pas echt goed leren kennen. Hij was een open boek, had het hart op de tong en was een ambiancemaker tot en met. Toch was hij ook heel gedisciplineerd. Als er moest gewerkt worden, dan werd er gewerkt. Hij was de eerste voorzitter, het Opperhoofd, van de Prinsencaemere. Optredens moesten perfect gerepeteerd zijn. Dat is ook de reden dat hij zowel prins van Oost-Vlaanderen als van België werd: zijn shows waren volledig uitgekiend. Iedereen werd weggeblazen. Alles moest perfect zijn, maar er moest ook gelachen worden. Hij was tijdens zijn shows vaak als clown verkleed en kreeg daarmee de hele zaal plat van het lachen. Het was ook een warme mens: hij zou alles weggegeven hebben”, aldus Carael.

Naam levend houden

“Hij was een kartrekker, een man die absoluut wou scoren. Als hij met iets begon, dan moest het in orde zijn”, zegt Willy De Wolf van het Don Augustcomité. “Ons comité kreeg zijn naam pas na zijn overlijden. Datzelfde jaar zijn we nog samengekomen om te bekijken wat we konden doen om zijn naam levend te houden.” Het comité ging daarvoor te rade bij de Prinsencaemere. “Op 11 november 1997 hebben we de Don Augustprijs in het leven geroepen”, stelt Carael. De Prinsencaemere zorgde voor een geldprijs, het Don Augustcomité voor een trofee, die telkens van de hand van William Arijs komt, de broer van Aloïs. In de trofee wordt er als eerbetoon telkens een clown verwerkt. “Het is een prijs die wordt toegekend aan de meest carnavaleske groep in de stoet, aan wie het publiek het meest entertaint”, aldus Carael. “We hadden 22 jaar geleden nooit gedacht dat de prijs, die was opgestart als een bijprijsje, zou uitgroeien tot iets wat nu als hoofdprijs wordt beschouwd.” Zo blijft de naam van Don August prominent in het Ninoofse carnaval.

De tentoonstelling en escape room over 22 jaar Don Augustprijs is nog tot en met zaterdag 8 februari te bezoeken in het oud stadhuis.