Prinsencaemere zet 22 jaar Don Augustprijs in de kijker met tentoonstelling en escape room Claudia Van den Houte

31 januari 2020

19u40 0 Ninove De Prinsencaemere zet vanaf zaterdag haar Don Augustprijs in de kijker met een tentoonstelling in het oud stadhuis.

Die prijs bestaat immers 22 jaar, een jubileum in de carnavalswereld. De tentoonstelling geeft een beeld van ‘Keizer Don August’, naar wie de prijs is vernoemd en vertelt ook hoe de prijs tot stand gekomen. Ook kregen alle 22 winnaars van de prijs een plek om hun winnend kostuum, hoed, attributen en uiteraard hun trofee tentoon te stellen. De winnaars van ‘De Kleine Don Augustprijs’ zullen eveneens worden belicht. Allerlei filmpjes, gadgets, foto’s, krantenknipsels van de voorbije 22 jaar zullen in een origineel kader te bekijken zijn. Tijdens de tentoonstelling zullen er telkens prinsen aanwezig om uitleg te geven.

Naast de tentoonstelling is er ook een ‘Escaperoom’ met als titel: ‘Kenjde gau eskaperen ooëtj de komer van de Prinsjen ???’. “Het is zeker geen donkere, angstaanjagende, aartsmoeilijke ruimte maar een toffe opstelling en zoektocht in het leven van de Prinsencaemere”, vertelt Pieter De Moor van de Prinsencaemere. “Wie interesse heeft, moet zich wel inschrijven door ons een berichtje te sturen op onze Facebook-pagina. Daar kan je ook de tijdsblokken terugvinden die nog vrij zijn.” De Prinsencaemere liet voor het jubileum ook een originele pin maken die alleen tijdens de tentoonstelling zal verkocht worden.

De tentoonstelling vindt van zaterdag 1 februari tot zaterdag 8 februari plaats in het oud stadhuis op het Oudstrijdersplein.