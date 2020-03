Prins Vitsken moet huwelijk uitstellen door coronavirus: “Huwelijk had kers op de taart geweest na prinsendroom” Claudia Van den Houte

26 maart 2020

18u29 0 Ninove Davy De Vits of ‘Vitsken’, prins carnaval van Ninove, moet zijn huwelijk uitstellen door de coronacrisis. Dat stond gepland op 18 april. “Het is vervelend, want alles stond al vast. Het is al de tweede keer dat we ons huwelijk moet uitstellen”, zegt prins Vitsken.

Bij zijn aanstelling als prins carnaval in februari zag het ernaar uit dat het voor Vitsken zeer speciale maanden zou worden: naast prins carnaval van Ninove zijn tijdens de carnavalsstoet op 1 maart, zou hij op 18 april ook in het huwelijksbootje stappen met zijn verloofde Sylvie. De twee zijn al dertien jaar een koppel en hebben samen twee dochtertjes van 1,5 jaar en 4,5 jaar oud. Voor wat carnaval betreft, had Vitsken geluk: de carnavalsstoet kon in Ninove nog doorgaan, net voor de coronacrisis echt uitbarstte en de eerste strenge richtlijnen er kwamen. Voor zijn huwelijk heeft hij evenwel minder geluk: dat wordt afgelast.

Tweede keer uitstel

“We hebben de melding gekregen dat er tot 19 april al zeker geen huwelijken zullen kunnen plaatsvinden in het stadhuis”, vertelt prins Vitsken. “Ons huwelijk, dat gepland stond op 18 april, valt daar dus nog net onder en is bijgevolg afgelast. Dat is natuurlijk zeer vervelend: alles was geregeld: stadhuis, kerk, zaal, dj... Ook de uitnodigingen en de ringen lagen al klaar. “Het is al de tweede keer dat het huwelijk van Vitsken en Sylvie uitgesteld moet worden. “Drie jaar geleden hebben we het ook moeten uitstellen door mijn gezondheidsproblemen. Ik ben een jaar zwaar ziek geweest.”

Het koppel heeft nog geen idee wanneer ze wel zullen kunnen trouwen. “We zullen moeten wachten tot dat alles achter de rug is. Zolang we geen definitieve datum hebben, kunnen we niets plannen. Mijn verloofde heeft het er zeer moeilijk mee. We keken er allebei hard naar uit, maar zij misschien nog iets meer. Ik heb mijn prinsendroom al kunnen waarmaken. Vanaf het moment dat we een nieuwe datum kunnen vastleggen, zullen we alles helemaal opnieuw moeten plannen. Ons huwelijk had de kers op de taart geweest na carnaval, maar de gezondheid komt natuurlijk eerst.”

Risicogroep

Door zijn ziekte, die momenteel onder controle is, behoort Vitsken tot één van de risicogroepen die kwetsbaarder zijn voor het coronavirus. “Uit voorzorg zijn we allebei thuis”, zegt Vitsken. “Ik werk van thuis uit. Ook de kinderen zijn thuis. Door de zware chemo die ik toen heb gekregen, is mijn immuunsysteem verzwakt en ben ik snel ziek. We nemen dus onze voorzorgen, maar alles is onder controle.”