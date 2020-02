Prins Vitsken krijgt de macht over de stad tijdens amusante machtsoverdracht Claudia Van den Houte

23 februari 2020

13u09 3 Ninove De nieuwe prins carnaval Vitsken heeft de macht gekregen over de stad Ninove. Dat gebeurde tijdens een amusante machtsoverdracht, met komische sketches en dansjes.

Tijdens de machtsoverdracht overhandigde burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) de scepter van de stad aan prins Vitsken. Zelf voerde ze tijdens de machtsoverdracht samen met schepen Marc Torrekens een komische sketch op als Conny van Gorp en André van Duin. Ook bijzonder komisch was de buikdans van prins carnaval 2019 Dario Pieters, in opdracht van prins carnaval 2018 Chena. Een groep leden van de Prinsencaemere stond hem bij en demonstreerden als ware buikdanseressen hun beste buikdanskunsten. Nadien werd prins Dario officieel opgenomen in de Prinsencaemere.

Naar traditie werden ook opnieuw verschillende mensen in de bloemetjes gezet tijdens de machtsoverdracht. Zo ontving de Prinsencaemere een geschenk van de Ridders in de Wortelorde voor hun succesvolle tentoonstelling over 22 jaar Don Augustprijs. Prins en prinses der senioren Hans Vanderhaegen en Dorothy Reygaerts, die op 16 februari werden verkozen, werden tijdens de machtsoverdracht officieel gehuldigd.

Prins Vitsken maakte zijn elf carnavalswetten bekend en gaf naar traditie de burgemeester een opdracht. Tania De Jonge moet woensdagavond om 18.30 uur als dj een uur radio maken vanop het balkon van het oud stadhuis. Haar dj-set zal te ook horen zijn op radio Enkaavee op MIG.