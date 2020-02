Prins Gaby vijftig jaar actief in Karnavalraad: “Vrienden hadden me overtuigd om voor prinsentitel te gaan” Claudia Van den Houte

26 februari 2020

20u12 2 Ninove Carnaval Ninove bestaat zestig jaar. Eén van de langst actieve carnavalisten is wellicht Gaby Van Londerzele (85). Hij is al vijftig jaar lid van de Koninklijke Karnavalraad en is twee keer prins carnaval geweest. Prins Gaby zag het Ninoofse carnaval in al die jaren enorm groeien. “In de beginjaren trokken de carnavalisten bij wijze van spreken een zak over hun hoofd om zich te verkleden. Nu worden de mooiste praalwagens voor veel geld aan andere gemeenten verkocht”, aldus Gaby.

Gaby was prins carnaval in 1967 én in 1968. Tegenwoordig worden prinsen aangesteld in Ninove, maar toen werden ze nog verkozen. “Carnaval en de prinsverkiezing bestond toen nog maar zes jaar. VK Ninove, de club waarvoor ik voetbalde, was toen organisator. Mijn vrienden hadden me overgehaald om mee te doen met de prinsverkiezing. Ik werd onmiddellijk verkozen.” Gaby was immers toen al goed gekend in Ninove. Naast voetballen, speelde hij ook muziek in de fanfare en was hij brandweerman. “Als 15-16-jarige heb ik met VK Ninove nog kampioen gespeeld. Brandweerman ben ik 30 jaar geweest.”

Muzikant en schroothandelaar

Muzikant - hij speelt bugel - is hij al heel zijn leven. “Mijn vader en grootvader waren ook muzikanten en maakten, net als ik later, zelf liedjes. Toch mocht ik van mijn vader niet naar het conservatorium in Brussel. Financieel was dat ook niet haalbaar. Ik ben op mijn veertiende met school moeten stoppen om mijn vader mee te helpen. In de winter hadden we een schroothandel en in de zomer waren we actief in de fruithandel. Op mijn vijftiende kreeg ik een proces-verbaal omdat ik met de auto van mijn vader reed. We gingen van huis tot huis om oud ijzer. Ik ben ook nog soldaat geweest in Duitsland. Kort na mijn terugkomst ben ik getrouwd. Mijn vrouw overleed op 38-jarige leeftijd aan kanker, waardoor ik met mijn twee kinderen achterbleef.” Gaby vond later wel een nieuwe liefde, waarmee hij 36 jaar samen was.

Toen Gaby prins werd, vond de prinsverkiezing nog plaats in garage Central. “Daar hebben er heel wat optredens plaatsgevonden tijdens prinsverkiezingen, zoals van Will Tura. Met de toegangskaart die je kocht, kreeg je een stembrief waarmee je op één of twee kandidaten kon stemmen, afhankelijk van hoeveel er waren. De eerste keer dat ik prins carnaval werd, was de bijzonderste keer.”

Prinsverkiezing overgedragen op bierkaartje

“Als prins carnaval werd ik uitgenodigd op prinsverkiezingen in andere steden, zelfs tot in het Duitse Bonn ben ik geweest.” De Karnavalraad nam de organisatie van de prinsverkiezing over van VK Ninove. “Wij wilden de prinsverkiezing organiseren, maar zij dachten dat we het niet zouden kunnen. We werden organisator toen iemand van hen, die dronken was, de prinsverkiezing op een bierkaartje overdroeg aan ons.”

“De prinsverkiezing heeft in de loop van de jaren op verschillende locaties plaatsgevonden: in de voormalige wasserij in de Geraardsbergsestraat, in de Central-garage, in de Roosevelt, op de Graanmarkt, in een tent... De verkiezingen lokten enorm veel volk. Toen Don Jo en Don Kuiper het tegen elkaar opnamen, was er wel 5.000 man. We hadden toen een grote tent opgezet, maar die was zelfs nog te klein. Een deel van de mensen kon niet binnen en kon dus ook niet stemmen.”

Paarden met koets

In 1985 vond de laatste prinsverkiezing plaats in Ninove. Het jaar nadien schakelde de Karnavalraad over op een prinsaanstelling. “Er ging toen enorm veel geld naar de prinsverkiezing. Vrienden van kandidaat-prinsen gingen in de cafés rond met kaartjes, voerden campagne... Ze stopten hun geld daarin in plaats van in hun groep. Nu gaat het geld naar hun wagen, waaraan ze allemaal samen werken. Daardoor is de carnavalsstoet veel mooier geworden. In de beginperiode hadden de Ninovieters geen wagen. We lieten toen groepen uit andere gemeenten naar hier komen, huurden steltenlopers in, paarden met koets, fanfares... Er is zo ooit bijna een ongeluk gebeurd, toen een paard op hol sloeg door de luide muziek. De koets, waarin de prins en de kinderprins- en prinses zaten, sloeg om. Gelukkig kon het paard nog op tijd worden gestopt.”

“De carnavalisten staken toen ook nog geen geld in kostuums. Ze trokken bij wijze van spreken een zak over hun kop. Een groot verschil met nu. Nu zijn er ook prachtige praalwagens te bewonderen in Ninove. Sommige wagens worden voor veel geld verkocht aan groepen uit andere gemeenten. Die verkoop ligt vaak al vóór de start van de carnavalsstoet vast. Daarom kan de stoet in Ninove ook niet worden verplaatst als het stormweer is.”

Gaby is na al die tijd nog steeds actief in de Karnavalraad en helpt nog steeds mee met de organisatie van de carnavalsevenementen. “Tijdens de prinsaanstelling deel ik bijvoorbeeld nog de bandjes uit, maar ik doe geen zware dingen meer.” Hij kijkt nog elk jaar enorm uit naar carnaval. “Carnaval houdt me jong”, lacht hij.