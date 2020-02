Prins Carnaval Vitsken krijgt zaterdag de macht over stad Claudia Van den Houte

21 februari 2020

19u39 0 Ninove De traditionele machtsoverdracht aan prins carnaval Ninove gebeurt op zaterdag 22 februari.

Dan draagt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) de macht over de stad over aan de nieuwe prins Vitsken, ofwel Davy De Vits. Vooraf is er vanaf 10.30 uur een optocht. Die vertrekt aan café In De Keizer en gaat naar het Wortelmanneken, waar er een bloemenhulde is. Daarna start om 11.11 uur de machtsoverdracht in cultuurcentrum De Plomblom. Nadien volgt er nog een receptie. De toegang is gratis en iedereen is welkom.