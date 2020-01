Prins Carnaval Dario neemt afscheid: “Subliem, ondanks tegenslag” Bijzonder jaar, na ingekorte stoet en afgelaste wortelverbranding Claudia Van den Houte

26 januari 2020

16u33 3 Ninove Prins Carnaval Ninove 2019 Dario Pieters heeft afgelopen weekend afscheid genomen als prins tijdens een afscheidsbal in De Kuip. Ondanks de tegenslag met het barslechte weer tijdens de vorige carnavalsstoet en de gevolgen daarvan, blikt hij tevreden terug op zijn prinsenjaar.

De vorige carnavalsstoet zal in Ninove nog lang in het geheugen gegrift staan bij vele carnavalisten. De weersomstandigheden waren die dag onwaarschijnlijk slecht. Door de storm die door het land raasde, werden elders verschillende carnavalsstoeten afgelast. In Ninove mocht de carnavalsstoet wel doorgaan, maar voor het eerst in de carnavalsgeschiedenis werd de stoet ingekort, door middel van een aangepast parcours. En er waren nog meer veiligheidsmaatregelen. Zo mochten de carnavalisten niet op hun wagens staan. Na de pech tijdens de stoet, kon tot overmaat van ramp de wortelverbranding, waarmee carnaval Ninove naar traditie wordt afgesloten, niet doorgaan. De wortelpop werd dan maar versneden.

Op het weer heeft nu eenmaal niemand vat. Je maakt er als prins altijd het beste van, al had ik niet verwacht dat het zó slecht zou zijn. Ik vond het spijtiger voor de carnavalisten zelf.” Prins Dario

Geen fijn jaar om prins te zijn, lijkt het, maar prins Dario van De Okegemse Amuzanten kijkt met een warm gevoel naar zijn voorbije jaar als prins carnaval. “Het was subliem”, vertelt hij. “Het was één van de beste dingen die ik meemaakte in de dertig jaar dat ik al carnavalist ben. Op het weer heeft nu eenmaal niemand vat. Je maakt er als prins altijd het beste van, al had ik niet verwacht dat het zó slecht zou zijn. Ik vond het spijtiger voor de carnavalisten zelf. Je werkt dan als carnavalist een heel jaar aan je wagen en dan kan de stoet niet op een normale manier doorgaan. De groepen hebben niet kunnen tonen wat ze wilden, omdat ze niet op hun wagen mochten staan.”

Doordat ik geen alcohol mocht drinken, heb ik alles bewuster beleefd. Al is het makkelijker om het publiek toe te spreken als je wat gedronken hebt.” Prins Dario

Volledig nuchter

“Ik heb 100 procent genoten van mijn jaar als prins. Prins zijn is een belevenis die je maar één keer in je leven meemaakt. Als prins zie je veel van wat er achter de schermen gebeurt, van wat de carnavalsinstanties allemaal doen. Je beleeft carnaval op een andere manier.” Ook opmerkelijk: Prins Dario beleefde carnaval vorig jaar zonder één druppel alcohol in het bloed. “Ik stond op het randje van een longontsteking en mocht gezien de medicatie die ik nam, geen alcohol drinken. Daardoor heb ik wel alles bewuster beleefd. Al is het makkelijker om het publiek toe te spreken als je wat gedronken hebt.”

Verrassing voor eerste 100 aanwezigen

Dario’s afscheidsfeest lokte veel volk naar De Kuip. “Ik had niet verwacht dat er zoveel volk zou zijn. Dat betekent toch dat de carnavalisten tevreden zijn over mij. Ik werd door hen op handen gedragen. Zij hadden medelijden met mij voor wat er is gebeurd, hoewel het voor hen ook triest was.” Dario had voor de eerste 100 aanwezigen op zijn afscheidsbal een verrassing. “Zij kregen een poncho. Op de verpakking had ik een sticker gekleefd met daarop als tekst: ‘Door de wind, door de regen, dwars door alles heen. Prins Dario ging ervoor’. Ik wou hen iets geven dat van toepassing was op mijn jaar als prins. Met wat we hebben meegemaakt, zullen de carnavalisten mij nooit vergeten. Ik zou de volgende prins carnaval een boodschap willen geven: Geniet ervan, want het is snel voorbij.”

De nieuwe prins carnaval Ninove wordt op 15 februari aangesteld.