Prijs Toerisme gaat naar Ninoofse zwerfvuiljagers Claudia Van den Houte

16 juni 2019

12u18 0 Ninove De Ninoofse zwerfvuiljagers zijn de winnaars geworden van de Prijs Toerisme 2019.

De VVV-Ninove reikt die prijs jaarlijks uit aan een organisatie, evenement, vereniging of persoon die Ninove het voorbije jaar op een of andere manier in het middelpunt van de toeristische belangstelling bracht. De kandidaten dit jaar waren William Arijs, het Kevertreffen, Natuurpunt, de Ninoofse zwerfvuiljagers en Wettels on Fire. Yvan Roelandt, de voorzitter van de VVV-Ninove, maakte de Ninoofse zwerfvuiljagers als winnaars bekend: “Het was zeer spannend: de winnaars werden met één stem verschil verkozen”, aldus Roelandt.

“De Prijs Toerisme 2019 gaat naar de Ninoofse zwerfvuiljagers als steun voor hun niet aflatende strijd tegen het alom aanwezige zwerfvuil langs Ninoofse straten, bermen, graskanten of waar dan ook. Door hun engagement wordt groot-Ninove netter, wat ook de vele wandelaars, fietsers, toeristen en bezoekers ten goede komt. Een propere stad en deelgemeenten maakt de oudste, de stoutste en de wijste der steden aantrekkelijker en daarvan wordt iedereen beter, zeker ook het toerisme in Ninove”, sprak Roelandt.

“We hadden dit niet verwacht, want in feite hebben we niets te maken met toerisme, maar als toeristen zien dat een stad er vuil en smerig bijligt, dan komen ze niet terug”, reageert Kris De Wit van de Ninoofse zwerfvuiljagers. Met 114 zwerfvuiljagers ruimden ze in 2018 1.092 zakken zwerfvuil en deden ze 256 acties. “Deze prijs zal aan onze mensen troost geven. De komende weken zal Ninove er spick en span bijliggen.”

Georges Holtyzer en Jeroen Wiggeleer kregen elk ook een eervolle vermelding. Holtyzer zette in 1986 het wereldrecord ‘non-stop stappen’ op zijn naam. Hij wandelde 6 dagen, 10 uur en 28 minuten, dag en nacht in het industriepark en lokte toen vele toeschouwers naar de stad. Zijn record van 673,48 km houdt tot op vandaag stand. Wiggeleer van Jeroen Events kreeg de vermelding voor de talrijke evenementen en optredens die hij in Ninove organiseert, zoals het Witkap Schlagerfestival.