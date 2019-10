Pralines van Ninoofse chocolatier Jan Andries geliefd tot in Japan: al twaalf Japanese verkooppunten Claudia Van den Houte

18u37 8 Ninove De pralines van patissier en chocolatier Jan Andries vallen tot ver buiten de landsgrenzen in de smaak. En ook de Japanners blijken er gek op: de Meerbekenaar heeft intussen al twaalf verkooppunten in Japan. Hij werd bovendien opnieuw opgenomen in de Gault&Millau-gids voor beste chocolatiers en plant volgend jaar een volledige vernieuwing van zijn chocolaterie.

Patissier en chocolatier Jan Andries uit Meerbeke mag zich opnieuw bij de beste chocolatiers van België en Luxemburg rekenen. Hij staat terug in ‘Gault&Millau’s Selection of the Finest Chocolatiers in Belgium and Luxembourg 2020’ als één van de 88 beste chocolatiers. “Dit is nog steeds een erkenning dat we na 26 jaar nog goed bezig zijn”, reageert Jan Andries. “Ik volg nog regelmatig opleidingen om nieuwe technieken en nieuwe dingen aan te leren. Onze klanten zijn het ook gewoon dat we regelmatig met nieuwe dingen komen. Ik vind het belangrijk om met goede, natuurlijke grondstoffen en met zo weinig mogelijk toegevoegde suikers te werken.”

In de familie

Jan Andries volgde een banketbakkersopleiding aan het COOVI in Anderlecht. Hij had al een diploma middelbaar onderwijs in ‘handel-economie’ op zak toen hij besefte dat een bureaujob niets voor hem was en hij een deel van zijn secundair onderwijs overdeed in de richting ‘brood en banket’. Na zijn banketbakkersopleiding en stages bij verschillende patissiers, nam Jan Andries in 1992 een kleine banketbakkerij in Meerbeke over. Die groeide jaar na jaar en enkele jaren later werd hij ook chocolatier. “Mijn grootvader en mijn vader waren ook bakkers, net als mijn broer, maar ik ben de enige van de familie die ook chocolatier is geworden. Ik heb er veel cursussen voor gevolgd.” Zijn echtgenote Karolien zei in 1998 het onderwijs vaarwel om ook mee te helpen in de zaak.

Geen massaproductie

Intussen zijn de pralines van Jan Andries tot in Japan gekend. “Een student Japanologie uit Ninove die in het kader van het Eramusprogramma in Osaka verbleef, bracht ons toen in contact met de Japanse markt. De Japanners waren op zoek naar een goede chocolatier. Ze kennen daar wel de grote merken zoals Godiva, Neuhaus en Leonidas, maar weten ook dat die pralines niet te vergelijken zijn met handgemaakte pralines”, vertelt Karolien. “Ze zijn naar hier gekomen om op verschillende plaatsen pralines te proeven. Onze pralines vonden ze het lekkerst. Oorspronkelijk zouden de pralines slechts in één verkooppunt in Japan worden verkocht, maar er kwamen telkens verkooppunten bij.” Intussen zijn er twaalf verkooppunten in Japan, onder meer in Kobe, Kyoto, Osaka, Tokyo en Nagoya. “Het is niet onze bedoeling om enorm veel pralines te produceren”, zegt Jan Andries. “We willen het klein houden. Een massaproductie is iets helemaal anders dan wat we nu doen.”

Handtekeningen uitdelen in Japan

De pralines worden in Japan verkocht onder de naam ‘Rêve de Bijoux, by Jan Andries’. “De Japanners komen elk jaar naar hier en maken hun keuze uit de verschillende soorten. Meestal kiezen ze zo’n acht à negen soorten. Daarna moeten de pralines eerst naar een labo in Antwerpen voor controle en moeten ze worden goedgekeurd vooraleer de productie voor Japan kan starten. De regels in Japan zijn zeer streng”, aldus Jan en Karolien Andries. Jan Andries gaat ook jaarlijks naar Japan op uitnodiging van het Japans bedrijf dat zijn pralines invoert. “Dat is meestal rond Valentijn. Ik word dan naar verschillende verkooppunten gebracht om handtekeningen uit te delen aan klanten.”

Nieuwbouw

Volgend jaar willen Jan en Karolien hun chocolaterie vernieuwen. Hun zaak in de Gemeentehuisstraat bestaat uit drie delen: de winkel, het atelier en de chocolaterie. “In 2016 hebben we onze patisserie al volledig vernieuwd. Nu is de chocolaterie aan vernieuwing toe. Een deel, de voorgevel, wordt afgebroken en er komt een extra verdieping en meer stockageruimte. We zouden graag na Valentijn starten met de werken om tegen de zomer klaar te zijn.”