Politierechter vertelt: een verwittigde man/vrouw is er twee waard Claudia Van den Houte

04 maart 2020

20u00 0 Ninove Politierechter Dina Van Laethem geeft op vrijdag 27 maart de lezing ‘Een politierechter vertelt: een verwittigde man/vrouw is er twee waard…’.

Dina Van Laethem uit Ninove is sinds 2005 rechter bij de politierechtbank van Halle-Vilvoorde. Sinds 2017 is ze evaluator van vrederechters en politierechters van Brussel, Halle–Vilvoorde. Ze nam eerder deel aan televisieprogramma’s zoals De Rechtbank en Pano. De items die op deze avond uitgebreid aan bod komen zijn ‘Van proces-verbaal naar boete’, ‘Wat met de hardleerse overtreders: de zogenaamde recidivisten?’ en ‘Alcohol en verkeer’.

De lezing, georganiseerd door het Davidsfonds Outer, vindt plaats op vrijdag 27 maart om 20 uur in het buurthuis ‘De Pallieter’, Smid Lambrechtstraat 100 in Outer. De toegangsprijs bedraagt 5 euro voor niet-leden en 3 euro voor Davidsfondsleden. Iedereen is welkom.