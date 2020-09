Politierechter stuurt vrouw met alcoholprobleem naar dokter nadat ze met 2,28 promille tegen terras van café rijdt Koen Baten

07 september 2020

15u02 9 Ninove Evy D. uit Ninove moest zich maandagochtend verantwoorden voor een ongeval waarbij ze zwaar onder invloed tegen het terras reed van café ‘De Leste Zonde’ in Ninove. De vrouw had op het moment van de feiten meer dan twee promille alcohol in haar bloed. De politierechter stuurt haar nu naar een dokter om haar rijgeschiktheid te laten controleren.

Het ongeval gebeurde op 23 oktober 2019 in de Burchtstraat in Ninove. Iets voor 16 uur reed de vrouw in op het terras van café ‘De Leste Zonde’. Ze raakte een bloembak en ook de afsluiting raakte beschadigd. De zaak was gelukkig op dat moment gesloten, maar in het verleden waren er nog al ongevallen gebeurd aan de zaak.

De vrouw bleek zwaar onder invloed te zijn van alcohol en was er in het verleden ook al eens voor veroordeeld. Ze kampt met een verslaving, maar drinkt lustig verder. “Ze had het die periode moeilijk door een sterfgeval”, aldus haar advocaat. De politierechter wil haar laten onderzoeken en stuurt haar naar een dokter. De zaak zal verder gezet worden op 11 januari 2021.