Politierechter neemt Porsche Cayenne en Volkswagen Crafter in beslag van Ninovieter met rijverbod die blijft rondrijden: “Volgende keer wacht de gevangenis” Koen Baten

09 september 2019

18u19 16 Ninove S.G. uit Ninove is zijn Porsche Cayenne en Volkswagen Crafter kwijt. Die wagens, die samen minstens 100.000 euro waard zijn, heeft politierechter Peter D’hondt verbeurd laten verklaren nadat hij twee keer achter het stuur betrapt werd hoewel hij een rijverbod had. “Een graafmachine bovenhalen om de takeling te vermijden. Dat had ik nog nooit gezien”, zegt de politierechter.

In november van vorig jaar en maart van dit jaar werd hij betrapt. Zijn advocaat probeerde bij de feiten van november nog aan te halen dat het toen zijn vriendin was die reed, maar de politierechter hechtte hier weinig geloof aan. Ook in maart van dit jaar werd de man opnieuw achter het stuur betrapt van zijn voertuig terwijl hij een lopend rijverbod had. Bovendien reed hij tijdens de feiten weg van de politie nadat ze hun sirene hadden aangezet en versnelde hij aanzienlijk.

Toen ze hem staande hielden en zijn voertuig wilden takelen, was het hek helemaal van de dam. De man haalde zijn graafmachine van zijn bedrijf boven en plaatste dit voor zijn voertuig om te voorkomen dat het zou getakeld worden. “Deze feiten zijn toch wel bijzonder grof. Een graafmachine bovenhalen om de takeling te vermijden", aldus een verbaasde Peter D’hondt. “Dit soort feiten heb ik nog niet te snel gezien.”

De beklaagde zelf was niet aanwezig, maar liet zich bijstaan door een advocaat. “De man is zelfstandige en heeft zijn rijbewijs wel nodig om zijn klanten te kunnen helpen. Ik vraag u om de nodige mildheid aan de dag te leggen", klinkt het.

Politierechter Peter D'hondt had weinig oren naar de vraag van zijn advocaat en legde G. een gevangenisstraf op van 4 jaar, waarvan twee jaar met uitstel. Hij kreeg ook een geldboete van 17.840 euro opgelegd en 10 jaar rijverbod. Als hij ooit nog achter het stuur wil plaatsnemen, zal hij moeten aantonen dat hij geschikt is en slagen in zijn theoretisch en praktisch rijexamen. “Volgende keer stuur ik hem naar de gevangenis als hij hier nog terug komt", besluit D’hondt.