Politie waarschuwt voor fietsdiefstallen na stijgende cijfers Koen Baten

09 oktober 2020

13u58 2 Ninove De politie van Ninove en de dienst integrale veiligheid merken de laatste weken heel wat meer fietsdiefstallen op in de stad. Heel wat inwoners komen aangifte doen. De diefstallen vinden vooral plaats in het centrum van de stad. De politie is bezig met een onderzoek, maar wil ook de inwoners zelf waarschuwen om aandachtig te zijn.

De politie houdt de afgelopen weken extra controles op dit fenomeen en houdt de situatie in de gaten. De politie wil de bewoners van Ninove alleszins aanraden om hun fiets te laten registreren met een label, waardoor het voor dieven moeilijker is deze te stelen omdat het label kan opgezocht worden. Vorig jaar werden er al meer dan 700 fietsen voorzien van zo’n label in Ninove.

Als je te maken krijgt met een fietsdiefstal doe je beter altijd aangifte bij de politie. Dit kan via de website of op afspraak. Tot slot raden ze ook aan om de fietspas in te vullen, een recente foto te hebben en de aankoopfactuur te bewaren. Op deze manier kan je makkelijker aantonen dat jij de rechtmatige eigenaar bent.