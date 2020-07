Politie vraagt om na diefstal met geweld in stadspark geen namen en foto’s te verspreiden op sociale media: “Breng beelden naar ons” Koen Baten

08 juli 2020

17u44 0 Ninove De lokale politie van Ninove vraagt om integer om te springen met het verspreiden van foto’s en beeldmateriaal op sociale media. Ze verspreiden deze oproep nadat er heel wat foto’s gedeeld worden van jongeren na een vechtpartij in het park. Sommige personen zijn niet betrokken bij deze feiten.

Op zondag 5 juli vond er omstreeks 18.30 uur een diefstal met geweld plaats in het stadspark in Ninove. Een 15-jarige jongeman werd er overvallen en kreeg rake klappen voor zijn gsm. Politie en parket geven absolute prioriteit aan dit onderzoek en de feiten.

Na de gewelddadige diefstal werden er heel wat foto’s en beelden verspreid op diverse sociale media. Het gaat onder meer onder namen en foto’s van mensen die mogelijks niet bij de feiten betrokken waren. “In het belang van het onderzoek vragen we om hiermee voorzichtig te zijn”, klinkt het bij de politie. “We willen met aandrang vragen om de beelden of namen van verdachten bij ons te komen melden op het bureau in plaats van deze online te plaatsen", besluit de politie.

Wie dus nog meer info heeft stapt naar de politie van Ninove.