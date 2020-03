Politie voert onderzoek naar grafschennis in Ninove Koen Baten

12 maart 2020

16u09 9 Ninove De lokale politie van Ninove is een onderzoek gestart naar mogelijke grafschennis op het kerkhof in Ninove. Aan de kant langs de Denderhoutembaan hangen wel camera’s, maar het is niet zeker of de daders daar op te zien zijn. Er werd een klacht ingediend bij de politie.

De korpschef van Ninove bevestigt dat er een onderzoek gevoerd wordt naar grafschennis, maar kan er op dit moment nog niet veel over vertellen. Of er nog graven beschadigd zijn is op dit moment niet duidelijk. Bij het graf dat nu beschadigd werd, werd de plaat met de naam van de overledene naar beneden geduwd.