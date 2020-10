Politie stelt twee keer geluidsoverlast vast in café dat net terug open was na verplichte sluiting Koen Baten

17u59 0 Ninove Café Den Blompot aan de Koepoortstraat in Ninove mocht afgelopen weekend opnieuw de deuren openen nadat burgemeester Tania De Jonge in september een verplichte sluiting had opgelegd. Tijdens het openingsweekend mocht de politie al meteen twee keer ingrijpen omwille van geluidsoverlast. “Coronaovertredingen waren er dit keer wel niet”, benadrukt korpschef Philippe De Cock.

De zaak werd in september nog gesloten omdat er te veel overlast was en de coronaregels niet gerespecteerd werden. De zaak werd toen gesloten tot 30 september, maar meteen daarna deden ze opnieuw open.

De eerste feiten dateren van 1 oktober. Het café ging toen een uurtje open, maar na een half uur was er al een eerste melding van geluidsoverlast. Enkele dagen later, op 4 oktober, om 6 uur ‘s ochtends was er opnieuw melding van geluidsoverlast. Opnieuw waren er geen overtredingen van de coronamaatregelen, maar stond de muziek te luid te spelen. In de zaak waren enkel de uitbaters aanwezig.

“We hebben tot twee keer toe een proces-verbaal opgesteld voor geluidsoverlast en dit doorgegeven aan de burgemeester”, aldus De Cock. Burgemeester Tania De Jonge zal nu verder moeten beslissen of het café opnieuw zijn deuren moet sluiten of niet.

De burgemeester was niet bereikbaar voor een reactie.