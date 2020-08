Politie overmeestert Ninovieter die zwaar onder invloed is en ‘excited delirium syndroom’ kreeg Koen Baten

21 augustus 2020

16u38 7 Ninove Een lokale politiepatrouille merkte donderdag op de Burchtdam in Ninove een man op die ongecontroleerde bewegingen maakte en duidelijk onder invloed was van drugs. De man merkte de politie op en vroeg meteen om hulp. De persoon zelf was zodanig onder invloed dat hij een ‘excited delirium syndroom (EDS)’ kreeg en in overdrive ging.

De man zei dat hij het ontzettend warm had en zichzelf niet meer onder controle had. De politie stopte en riep meteen extra hulp in van collega’s en qeen ambulance ter plaatse. De persoon werd door de agenten gefixeerd en kreeg vervolgens voldoende ruimte, aangezien in de EDS-fase zat.

Deze fase zorgt er voor dat personen bijzonder agressief kunnen worden en dat ze zich buitengewoon sterk voelen zonder moe te worden. Ze zijn ook ongevoelig voor pijn en volgen geen enkel bevel meer op. De agenten koelden de man af met water dat ze van de buurtbewoners kregen en probeerden hem te kalmeren.

De persoon werd kort daarop naar het ziekenhuis gevoerd. Er vielen uiteindelijk geen klappen en de situatie is goed verlopen.